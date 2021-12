Tunisia: Banca africana di sviluppo concede prestito da 104 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca africana di sviluppo (AfDb) ha concesso un prestito da 104 milioni di euro alla Tunisia per attuare la seconda fase del progetto relativo all'ammodernamento delle infrastrutture stradali. Lo ha reso noto la stessa Banca in un comunicato rilasciato oggi. Secondo quanto riferito dalla nota, il prestito per finanziare il programma era stato approvato lo scorso 17 dicembre con lo scopo di rafforzare il sistema dei trasporti tunisino, renderlo efficiente, sostenibile e in grado di garantire scambi commerciali tra le regioni e al loro interno. "Entro il 2026, il nuovo progetto favorirà l’integrazione delle regioni migliorando l'accesso alla rete stradale a beneficio di 700 mila utenti", ha affermato Mohamed al Azizi, direttore generale della regione del Nord Africa presso la Banca africana di sviluppo. “Grazie al progetto verranno creati 1.800 posti di lavoro”, ha proseguito Al Azizi, aggiungendo che il piano vuole riabilitare oltre 230 chilometri di strade situate nelle province di Gafsa, Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid e Siliana, oltre a garantire la manutenzione di altri mille chilometri.(Tut)