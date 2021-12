Speciale energia: Engie e Edpr firmano contratto con Massachusetts per fornitura energia eolica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico francese Engie ha annunciato che la sua joint venture paritaria con la portoghese Energias de Portugal Renovaveis (Edpr), Ocean Wind, ha firmato un contratto per la fornitura di elettricità allo stato del Massachusetts, che acquisterà 400 Mw generati da strutture eoliche installate al largo delle coste statunitensi. Lo riferisce il quotidiano "Les Echos". Per questo progetto, Ocean Wind si è alleata con Shell New Energies. "Tutti i progetti offshore si fanno in partenariato, questo permette di condividere i costi di sviluppo e di condividere i rischi", ha detto Paulo Almirante, vice-direttore generale di Engie responsabile delle rinnovabili. Il parco eolico del Massachusetts entrerà in funzione nel 2025 e avrà un'estensione di 520 chilometri quadrati. (Spm)