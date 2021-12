Speciale energia: caro energia ferma impianto zinco di Portovesme, 400 operai in cassa integrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo dell'energia per alimentare gli impianti è troppo alto e la linea zinco della Portovesme srl è stata fermata ieri, con la conseguenza che i 400 operai ad essa addetti finiranno in cassa integrazione insieme ai dipendenti delle imprese d'appalto. Restano operativi, invece, gli impianti Waetz e Kss che non richiedono un eccessivo consumo di energia. Lo stop deciso dalla società sarà valido per i mesi invernali anche se la situazione non è rosea con i prezzi in continua ascesa. Un fatto che preoccupa la Portovesme srl che ha chiesto un intervento urgente del Governo. Identica richiesta attiva dai sindacati che chiedono all'esecutivo nazionale di calmierare i prezzi dell'energia. (Rsc)