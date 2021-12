Speciale energia: prezzo futures gas in Europa supera i 1.800 dollari per mille metri cubi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo dei contratti futures sul gas in Europa ha superato la soglia dei 1.800 dollari per mille metri cubi per la prima volta dall'inizio di ottobre, all'inizio delle negoziazioni odierne, secondo i dati della società IntercontinentalExchange (Ice) alla borsa di Londra. In particolare il costo delle consegne con termine a gennaio dell'indice olandese Title Transfer Facility (Ttf) ha raggiunto i 1.811 dollari per mille metri cubi di gas, intorno alle 8:00 ora italiana. Secondo gli esperti, le principali motivazioni alla base di questa nuova impennata dei prezzi del gas in Europa sono riconducibili all'interruzione delle iniezioni di gas dalla Russia attraverso il gasdotto Jamal-Europa, in concomitanza con un'ondata di freddo anomalo in tutto il continente. (Rum)