Speciale energia: Romania-Ue, premier Ciuca a Bruxelles, colloqui con von der Leyen e Stoltenberg su energia e Schengen

- Nel secondo giorno della sua visita a Bruxelles, il primo ministro della Romania, Nicolae Ciuca, ha in programma incontri con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Lo riferisce l'esecutivo di Bucarest con un comunicato. Successivamente, Ciuca parlerà con i tre vicepresidenti esecutivi della Commissione, ovvero Frans Timmermans, Margrethe Vestager e Valdis Dombrovskis. Ieri a Bucarest Ciuca ha dichiarato che durante questi incontri manderà un messaggio sulla necessità di cercare soluzioni sui prezzi dell'energia e di conservare il ruolo del gas e dell'energia nucleare nella transizione energetica, in quanto elementi essenziali per la sicurezza energetica e la stabilità economica della Romania. Ciuca ha sottolineato anche che la Romania è in attesa del completamento dell'adesione all'area Schengen. "Questo tema è una priorità nell'agenda del governo. La Romania ha assunto il completamento del Meccanismo di cooperazione e verifica (Mcv), insistendo sul passaggio al monitoraggio esclusivo attraverso il meccanismo generale europeo, per quanto riguarda lo stato di diritto valido per tutti gli Stati membri", ha aggiunto Ciuca. (Rob)