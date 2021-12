Speciale energia: Svimez, con maggior sviluppo fotovoltaico ed eolico incidenza su Pil di Basilicata, Molise, Puglia e Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo delle energie rinnovabili è una delle finalità primarie assunte anche dall’Italia per partecipare agli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e 2050 posti dalle Nazioni Unite e dall’Unione europea. In questo senso si orientano il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima approvato nel 2019, la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, non meno rilevante, la Proposta di piano per la transizione ecologica di luglio 2021 che proprio al Pnrr è strettamente collegato. Il Mezzogiorno - afferma la Svimez in una nota - può e deve diventare l’area del Paese in cui sviluppare maggiormente quella parte della transizione ecologica che riguarda lo sviluppo delle energie rinnovabili, e in particolare del fotovoltaico e dell’eolico. Lo sostiene un Report della Svimez redatto con la collaborazione scientifica di Ref Ricerche e che ha avuto come sponsor Enel Green Power: "Le prospettive di sviluppo delle energie rinnovabili in Italia e nel Mezzogiorno. Stato dell’arte e valutazione di impatto degli investimenti nel settore eolico e fotovoltaico". Il Rapporto evidenzia, infatti, che il Mezzogiorno può assumere un ruolo di guida, relativamente allo sviluppo del fotovoltaico e dell’eolico, ambiti nei quali si registra già un buon posizionamento dell’Italia in Europa e delle regioni meridionali rispetto al resto del Paese. Muovendo dall’analisi degli obiettivi indicati dal Pniec e dagli altri più recenti documenti di programmazione, la Svimez ha calcolato il costo necessario ad attivare i nuovi impianti eolici e fotovoltaici - così da centrare gli obiettivi di decarbonizzazione - e il conseguente volume di investimenti teoricamente necessario per la loro realizzazione. Allo stesso tempo, è stata effettuata una valutazione dell’impatto macroeconomico, nazionale e a livello di singole regioni, di tali potenziali investimenti, con orizzonte temporale al 2030. (Com)