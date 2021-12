Speciale energia: Fedun (Lukoil), domanda di petrolio tonerà ai livelli pre-pandemia entro la fine del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La domanda globale di petrolio nel mondo tornerà molto probabilmente al livello pre-pandemia alla fine del 2022, ma molto dipenderà dall'impatto della variante Omicron del Covid-19. Lo ha affermato il vicepresidente per lo sviluppo strategico della compagnia petrolifera russa Lukoil, Leonid Fedun, aggiungendo che, secondo le sue stime, il prezzo medio del petrolio nel corso del prossimo anno dovrebbe attestarsi intorno ai 60 dollari per barile, ma anche in questo caso sarà determinante la variante Omicron. (Rum)