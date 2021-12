Pa: Brunetta, pre-intesa su rinnovo contratto collettivo nazionale comparto funzioni centrali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra le principali novità ci sono proprio i contenuti del Patto del 10 marzo: la riforma degli ordinamenti professionali e delle carriere, finanziata con appositi stanziamenti appena approvati nella legge di bilancio, la creazione di una quarta area per i funzionari dedicata alle 'elevate professionalità', il potenziamento della formazione e dello sviluppo delle competenze, centrale nel mio disegno riformatore per sostenere la transizione digitale, e la regolazione del lavoro agile, che sancisce il superamento dello smart working emergenziale a favore di una modalità di lavoro finalmente strutturata, con diritti a tutela dei lavoratori e condizioni precise a garanzia della soddisfazione di cittadini e imprese", ha aggiunto. "Ringrazio il presidente dell’Aran, Antonio Naddeo, e i sindacati che responsabilmente hanno contribuito a formalizzare l’intesa. È la prova che si possono superare vecchie retoriche divisive e arroccamenti ideologici nel nome del bene comune. Comincia oggi il futuro che ci siamo impegnati a scrivere insieme”, ha concluso. (Com)