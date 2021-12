Spagna: Covid, presidi Madrid chiedono a regione di valutare "con urgenza" chiusura scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidi delle scuole della Comunità di Madrid hanno chiesto al governo regionale di studiare "con urgenza" la possibilità di chiudere le scuole in seguito all'aumento dei contagi di coronavirus e di passare all'insegnamento on line considerando la "grande preoccupazione da parte di insegnanti, famiglie e studenti". In una lettera inviata alla regione, i dirigenti scolastici hanno spiegato che sarebbe "opportuno" prendere questa decisione. Nelle ultime tre settimane, l'istruzione è stata l'area con il maggior numero di contagi in Spagna con 334 focolai e 1.979 casi in tutto il Paese. Oggi, tuttavia, la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, ha affermato che l'obiettivo del governo regionale è che gli studenti tornino normalmente in classe dopo la pausa natalizia, assicurando la necessaria "ventilazione" e seguendo le procedure indicate finora. "Abbiamo dimostrato che in tempi peggiori era possibile", ha Ayuso. (Spm)