Moldova: presidente Sandu, con sblocco finanziamenti esterni possiamo superare le crisi

- La presidente della Moldova, Maia Sandu, ha pubblicato un video che mostra le modifiche apportate a seguito dello sblocco dei finanziamenti esterni. "Quest'anno siamo riusciti a sbloccare i finanziamenti esterni per il nostro Paese e abbiamo mobilitato risorse importanti, con l'aiuto delle quali possiamo superare più facilmente le crisi che stiamo affrontando. Questi soldi ci consentiranno di riparare le infrastrutture, di migliorare la qualità dei servizi pubblici, di investire nello sviluppo delle comunità. Grazie a loro possiamo cambiare in meglio la vita delle persone nel nostro Paese. Abbiamo individuato finanziamenti per programmi di sviluppo a medio termine, inclusi miglioramenti delle infrastrutture e sviluppo della comunità. Grazie a loro cambieremo in meglio la vita delle persone", ha detto Sandu. Il 24 dicembre 2021 segna un anno da quando Sandu ha prestato giuramento come presidente della Moldova, dopo la vittoria del 15 novembre 2020, quando si è svolto il secondo turno delle elezioni presidenziali. (Rob)