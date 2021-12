Natale: da Sorgente group auguri a Roma con luminoso albero a Largo Fellini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Largo Fellini, in cima a Via Veneto, brilla con migliaia di luci led bianche e azzurre lo sfavillante albero di Natale Sorgente group, messaggero di un sentito augurio di Buon Natale a Roma e ai romani. L’albero 3D, che si staglia per dieci metri al centro di Roma – con le sue 18.000 luci led a basso consumo energetico, 400 palline azzurre in pvc, il puntale a radiazione luminosa intermittente e brillanti insegne a led programmabili - è stato realizzato da Rbr Light su idea e progetto di Paola Mainetti, vicepresidente della fondazione Sorgente group. "Ci auguriamo che l’albero di Natale, che anche quest’anno offriamo alla Città di Roma, possa risvegliare la vera magia delle Feste – dichiara Paola Mainetti - portando con sé il nostro augurio più sincero per un sereno e felice Natale a tutti i romani".(Com)