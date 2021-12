Legge Bilancio: sgravio 100 per cento per apprendisti in piccole imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvato lo sgravio contributivo al "100 per cento" per tre anni per i contratti di apprendistato di primo livello per giovani under 25 che saranno stipulati nel 2022 dalle imprese con non più di 9 dipendenti. Lo prevede un emendamento riformulato alla legge di Bilancio approvato la notte scorsa dalla commissione Bilancio del Senato, che stanzia risorse pari a 1,2 milioni per il 2022, 2,9 per il 2023, 4 per il 2024, 2,1 per il 2025 e 0,5 per il 2027.(Rin)