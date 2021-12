Covid: Commissione Ue stabilisce durata di 9 mesi per certificati digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la Commissione europea ha adottato regole riguardo alla durata del certificato digitale Covid-19 dell'Unione europea, che stabilisce un periodo vincolante di accettazione di 9 mesi (precisamente 270 giorni) di certificati di vaccinazione ai fini dei viaggi intra-Ue. La Commissione ha evidenziato che "un periodo di accettazione chiaro e uniforme per i certificati di vaccinazione garantirà che le misure di viaggio continuino a essere coordinate, come richiesto dal Consiglio europeo a seguito della sua ultima riunione del 16 dicembre 2021". Inoltre, "le nuove regole garantiranno che le restrizioni si basino sulle migliori prove scientifiche disponibili oltre a criteri oggettivi. Il coordinamento continuo è essenziale per il funzionamento del mercato unico e fornirà chiarezza ai cittadini dell'Ue nell'esercizio del loro diritto alla libera circolazione", ha scritto l'esecutivo europeo. Finora nell'Ue sono stati emessi 807 milioni di certificati e ad oggi 60 Paesi e territori in cinque continenti hanno aderito al sistema. (segue) (Beb)