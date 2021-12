Covid: Commissione Ue stabilisce durata di 9 mesi per certificati digitali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione ha evidenziato che questo periodo di validità tiene conto delle linee guida del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, secondo le quali le dosi di richiamo sono raccomandate al più tardi sei mesi dopo il completamento del primo ciclo di vaccinazione. Il certificato rimarrà valido per un periodo di grazia di ulteriori tre mesi oltre quei sei mesi per garantire che le campagne di vaccinazione nazionali possano adeguarsi e che i cittadini abbiano accesso alle dosi di richiamo. "Ai fini del viaggio si applicano le nuove regole sul periodo di accettazione dei certificati di vaccinazione. Quando si introducono regole diverse per l'utilizzo dei certificati a livello nazionale, gli Stati membri sono incoraggiati ad allinearli a queste nuove regole per fornire certezza ai viaggiatori e ridurre i disagi", ha scritto la Commissione. (Beb)