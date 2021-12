Vaticano: nomina del nuovo vescovo di Gaylord negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha nominato vescovo di Gaylord, Usa, Jeffrey J. Walsh, del clero della diocesi di Scranton, finora parroco di Saint Rose of Lima Parish e Our Lady of Mount Carmel a Carbondale. Monsignor Jeffrey J. Walsh è nato il 29 novembre 1965 a Scranton nell'omonima diocesi. Ha frequentato l'University of Scranton dove ha ottenuto il baccalaureato. Ha svolto gli studi ecclesiastici presso il Mount St. Mary's Seminary a Emmitsburg, Maryland, e alla Marywood University a Scranton, dove ha ottenuto un master of Social Work. È stato ordinato sacerdote il 25 giugno 1994. Dopo l'ordinazione sacerdotale ha ricoperto diversi incarichi. Finora è stato parroco delle Saint Rose of Lima e dell'Our Lady of Mt. Carmel Parishes a Carbondale. Inoltre, è membro del collegio dei consultori e del consiglio presbiterale. (Civ)