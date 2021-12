Editoria: sottosegretario Moles, in breve tempo convocheremo tavoli tecnici su agenzie di stampa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle agenzie di stampa, "la scelta che ho fatto è stata quella di prorogare brevissimamente l'attuale sistema per istituire una commissione a Palazzo Chigi, che possa in breve tempo e in maniera assolutamente condivisa individuare la soluzione che tutti gli attori interessati possano ritenere utile e consona sia per tutela livelli occupazionali" sia per le certificazione di qualità'. Lo ha detto Giuseppe Moles, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'editoria nel corso della conferenza sul sostegno pubblico al settore editoriale nei principali Paesi europei presso la sala polifunzionale della presidenza del Consiglio dei ministri a Roma. "Evidentemente la situazione e' diversa da quella precedente anche per crisi sanitaria. Credo sia utile in brevissimo tempo, un po' alla stregua del tavolo sull'Inpgi, aprire un tavolo tecnico in cui sentire tutti gli stakeholder", ha spiegato Mole. "Tutto il percorso fatto a sostegno e tutela credo denoti quella che e' la mia linea: non trovo che sia giusto ne' corretto danneggiare alcuno. Grazie al risultato utile ottenuto attraverso il tavolo tecnico dell'Inpgi, credo sia giusto la scelta di fare qualcosa di simile che possa valutare quella che possa essere la soluzione migliore e piu' utile, fermo restando che la situazione rispetto al triennio precedente e' mutata", ha chiarito. (Res)