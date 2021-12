Donbass: Shoigu, Stati Uniti preparano provocazione in Ucraina orientale con agenti chimici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Le compagnie militari private statunitensi presenti nella regione di Donetsk, nel Donbass, in non meno di 120 militari per addestrare le forze speciali ucraine stanno preparando un'azione provocatoria con l'utilizzo di agenti chimici nell'Ucraina orientale. Lo ha affermato il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, in una riunione allargata del collegio del ministero della Difesa russo, sostenendo che siano stati consegnati serbatoi pieni di componenti chimici non identificati alle città di Avdiivka e Krasny Liman, entrambe nella regione di Donetsk. (Rum)