Piemonte: 102 bambini curati nei paesi in via di sviluppo grazie a protocollo territoriale

- Il protocollo d’intesa tra Regione Piemonte, Comune di Torino e Città della Salute ha consentito l’accesso alle cure, prevalentemente oncologiche e cardiochirurgiche, di 102 bambini provenienti dai paesi in via di sviluppo. Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità Luigi Icardi in una nota letta in aula dal collega Maurizio Marrone. "Inoltre – ha continuato Icardi – la giunta intende assicurare la prosecuzione delle cure ai bambini già presi in carico e partecipare a programmi che vengano portati avanti, d’intesa con il ministero, così come previsto dalla normativa vigente, con la prosecuzione dei finanziamenti per il personale sanitario volontario", ha concluso.(Rpi)