Covid: Commissione Ue adegua regole codifica certificato vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea oggi ha anche adeguato le regole per la codifica dei certificati di vaccinazione per garantire che i certificati di vaccinazione che mostrano il completamento della serie primaria possano sempre essere distinti dai certificati di vaccinazione rilasciati a seguito di una dose di richiamo. I booster verranno registrati: 3/3 per una dose di richiamo dopo una serie di vaccinazioni primarie a 2 dosi; 2/1 per una dose di richiamo dopo una vaccinazione a dose singola o una dose di un vaccino a 2 dosi somministrata a una persona guarita. (Beb)