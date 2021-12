Covid: M5s, no tamponi a vaccinati per cinema e teatri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Introdurre l'obbligo di tampone anche per i vaccinati per recarsi al cinema e al teatro rischia di essere un colpo quasi impossibile da sostenere. Lo hanno dichiarato in una nota le senatrici del Movimento 5 stelle in commissione Cultura. In questi mesi "la politica non ha fatto altro che ripetere e ripetersi quanto il mondo della cultura abbia sofferto le conseguenze nefaste della pandemia. Da pochissimo tempo si registrano timidi segnali di ripartenza, che abbiamo il dovere di sostenere con tutte le forze", hanno proseguito. "Dobbiamo continuare a investire nella comunicazione sui vaccini, sulle terze dosi e sulle misure di sicurezza, ma al momento non possiamo avallare un'ipotesi che rischia di affossare definitivamente la ripresa di settori culturali strategici", hanno concluso le senatrice del M5s. (Com)