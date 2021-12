Libia: Zintan invia ingente convoglio militare verso Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “città-Stato” libica di Zintan ha inviato un ingente convoglio miliare verso la capitale Tripoli, che si trova a circa 160 chilometri di distanza nella Libia occidentale. Un video pubblicato stamane sulla pagina Facebook dell'Agenzia di pubblica sicurezza del ministero dell’Interno mostra una lunga colonna di mezzi con centinaia di furgoni pick-up con a bordo uomini armati inviati a Tripoli per “sostenere e rafforzare la forza dell'agenzia con agenti di sicurezza, combattenti, attrezzature e mezzi militari”. La città di Zintan ospita tra i più potenti gruppi armati non-islamisti della Tripolitania. Vale la pena ricordare che nel 2014 le forze di Zintan si erano scontrate con alcune milizie islamiste di Tripoli e con le milizie di Misurata, in quella che è nota come la “Guerra dell'aeroporto internazionale di Tripoli”. Questi sviluppi avvengono mentre alcuni gruppi armati hanno chiuso stamane le principali strade della periferia meridionale di Tripoli, in particolare nelle zone di Ain Zara, Mashroue Habhda e Yarmok. (segue) (Lit)