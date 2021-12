Libia: Zintan invia ingente convoglio militare verso Tripoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Jalel Harchaoui, research fellow del think tank olandese Clingendael Institute, nei movimenti a sud di Tripoli sarebbero coinvolte almeno due note milizie della Tripolitania: la 444ma Brigata capeggiata da Mahmoud Hamsa, miliziano seguace dell’Islam salafita, forza anti-criminale e considerata vicina alla Turchia; la Forza Gnewa inquadrata nell’Autorità di supporto alla stabilità (Ass), apparato di sicurezza creato nel gennaio 2021 dal premier dell’ex Governo di accordo nazionale libico (Gna) Fayez Sarraj, e che fa riferimento ad Abdelghani al Kikli, già capo dei martiri di Abu Slim e uno degli uomini più influenti delle milizie Tripoli. “Sacchi di sabbia sarebbero stati posizionati per le strade della periferia sud, in un segno palpabile che la guerra potrebbe scoppiare”, ha scritto Harchaoui via Twitter, aggiungendo che la 444ma Brigata avrebbe assunto una posizione difensiva per impedire alla Forza Gnewa di guadagnare territorio. Fonti libiche hanno riferito ad “Agenzia Nova” che le scuole di Ain Zara sono state chiuse stamane e che gli studenti sono stati fatti rientrare a casa d’urgenza. E' stata chiusa per motivi di sicurezza anche l'Università di Tripoli. Già la scorsa settimana alcuni gruppi armati avevano circondato la sede del Consiglio presidenziale, del Governo di unità nazionale e del ministero della Difesa per protestare contro la sostituzione del comandante del distretto militare di Tripoli, Abdel Basset Marwan, con Abdel Qader Mansour, legato alla 444ma Brigata. La deposizione del generale Marwan è vista da alcuni gruppi armati come una minaccia alla loro influenza. (Lit)