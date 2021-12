Germania: Imk corregge al ribasso previsioni crescita 2022, +4,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto per la macroeconomia e la ricerca sul ciclo economico di Duesseldorf (Imk) ha corretto al ribasso le previsioni di crescita della Germania nel 2022, dal 5,1 al 4,5 per cento. Per il 2021, il dato viene confermato al +2,6 per cento. Tuttavia, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'Imk afferma che, “non appena” l'attuale ondata di contagi da Covid-19 in Germania sarà sotto controllo, il Paese sperimenterà “una forte ripresa”. Vi è, infatti, una notevole domanda repressa tra i consumatori repressa, mentre l'industria deve evadere le grandi quantità di ordini rimasti in sospeso a causa della carenza di microchip. Inoltre, secondo l'Imk, le famiglie tedesche hanno risparmiato circa 180 miliardi di euro nel 2020 e nel 2021, somma che potrebbe confluire nei consumi. Vi è poi da considerare l'attesa crescita dell'economia globale, che dovrebbe trainare le esportazioni della Germania. L'economia del Paese dovrebbe migliorare anche grazie al declino dell'inflazione, dal 3,1 per cento di quest'anno al 2,6 per cento del prossimo. (segue) (Geb)