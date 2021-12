Germania: Imk corregge al ribasso previsioni crescita 2022, +4,5 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, fino alla metà del 2022, l'incremento dei prezzi rimarrà “notevolmente al di sopra” dell'obiettivo del 2 per cento stabilito dalla Banca centrale europea (Bce), prima di scendere al di sotto di tale soglia. A ogni modo, l'Imk avverte sul rischio di incertezza che caratterizza le sua previsioni a causa, in primo luogo, della variante Omicron del Covid-19. Se il virus dovesse innescare “drastiche ondate di contagi” e le catene di approvvigionamento globali tornassero a risentirne, “lo scenario attualmente più realistico della forte ripresa” della Germania verrebbe messo in discussione. In questo caso, sarebbe necessaria “una massiccia gestione della crisi economica” da parte del governo federale. Sulle prospettive di ripresa dell'economia tedesca gravano, infine, come “rischio rilevante” le tensioni tra Russia e Ucraina. (Geb)