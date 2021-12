Haiti: missionari Usa "liberi perché fuggiti ai sequestratori"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi dodici dei 17 missionari nordamericani sequestrati ad Haiti due mesi fa sono tornati in libertà non per un intervento della polizia ma dopo essere fuggiti agli uomini della banda criminale "400 mawozo". Lo hanno detto i responsabili della Christian Aid Ministers, la comunità religiosa di cui fanno parte i rapiti, presentando in conferenza stampa i dettagli del loro ritorno in libertà. I missionari sarebbero riusciti a sottrarsi al controllo dei loro carcerieri in piena notte. "Dopo diverse ore di marcia, è iniziato a sorgere il sole e hanno finalmente trovato qualcuno che li ha aiutati a fare una telefonata. Alla fine erano liberi", ha spiegato il portavoce della comunità evangelica, Weston Showalter, citato da "Gazette Haiti". Nella loro fuga, i missionari hanno avvolto i due bambini in delle coperte per "proteggerli dai cespugli e dai rovi". Una volta al sicuro, il gruppo si è imbarcato per la Florida su un volo della Guardia costiera statunitense, raggiungendo i cinque altri ostaggi liberati in precedenza. (segue) (Mec)