Haiti: missionari Usa "liberi perché fuggiti ai sequestratori" (2)

- La notizia della liberazione, la settimana scorsa, era stata data dalla stessa comunità e confermata dalla polizia haitiana. Un ringraziamento per "l'instancabile" lavoro delle forze di sicurezza, agenzie di intelligence e organizzazioni internazionali, era arrivato dal governo degli Stati Uniti. La notizia è ragione di "un profondo sollievo", ha scritto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, segnalando che la Casa Bianca "continuerà ad appoggiare la Polizia nazionale di Haiti per migliorare la sicurezza di tutti gli haitiani e dei cittadini statunitensi". I sequestrati - sedici statunitensi e un canadese, di cui cinque minorenni - erano impegnati in un viaggio organizzato dalla comunità Aid Ministries, con sede in Ohio. Il prezzo del riscatto, attribuito alla banda il cui nome significa letteralmente "400 buoni a nulla", era stato fissato in un milione di dollari ciascuno. Il dipartimento di Stato ha però negato che sia stato versata una qualche forma di riscatto. (segue) (Mec)