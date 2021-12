Haiti: missionari Usa "liberi perché fuggiti ai sequestratori" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il Centro d'analisi e ricerca dei diritti umani (Cardh), organizzazione haitiana con statuto approvato dalle Nazioni Unite, il Paese caraibico è divenuto nel 2021 quello con il maggior numero di persone sequestrate per numero di abitanti: fino al 15 dicembre, in una stima tenuta prudente, sono state sequestrati 949 persone su un totale di 11.4 milioni di abitanti (il 18 per cento in più sullo stesso periodo del 2020). La pratica del sequestro indiscriminato, senza cioè che l'obiettivo fosse individuato in anticipo, sono divenuti una pratica sempre più diffusa ad Haiti, soprattutto dopo l'omicidio del presidente Jovenel Moise, a inizio luglio, causa di una profonda instabilità nel Paese. Tra i rapiti, si legge nel rapporto della Cardh, si contano 55 stranieri provenienti da cinque Paesi. (segue) (Mec)