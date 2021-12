Haiti: missionari Usa "liberi perché fuggiti ai sequestratori" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'allarme sequestri è alto anche per la sorte dei minori. "Nessun posto è sicuro per i bambini ad Haiti", ha dichiarato Jean Gough, direttore regionale del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) per l'America Latina e i Caraibi. "Lungo la strada per andare a scuola, a casa o anche in chiesa, le ragazze e i ragazzi rischiano di essere rapiti ovunque e ad ogni ora del giorno e della notta. Il peggior incubo per un genitore. Le bande criminali stanno utilizzando i bambini come merce di scambio per fare soldi sull'amore dei genitori per i propri figli," ha continuato Gough. "Tra la diffusa povertà e la crescente criminalità, il rapimento di bambini è diventato un'attività lucrativa. È abominevole". (segue) (Mec)