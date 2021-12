Haiti: missionari Usa "liberi perché fuggiti ai sequestratori" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incremento dei rapimenti, denuncia l'Unicef, avviene in un contesto di violenza di strada legata a bande all'interno e attorno Port-au-Prince e per questo oltre 15 mila donne e bambini hanno lasciato le proprie case. Per migliorare il sistema di segnalazione degli episodi e l'assistenza ai bambini che hanno bisogno di aiuto compresi quelli rapiti, l'Unicef ha supportato l'agenzia nazionale di protezione dell'infanzia Ibesr a riattivare le linee gratuite per essere utilizzate insieme alle linee di aiuto del Brigade for the Protection of Minors (Bpm). (segue) (Mec)