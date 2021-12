Haiti: missionari Usa "liberi perché fuggiti ai sequestratori" (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unicef segnala inoltre che la crescente violenza, i saccheggi, i blocchi stradali e la presenza costante di bande armate rappresentano tutti ostacoli per l'aiuto umanitario a seguito del terremoto. Poiché la strada nazionale che porta alle zone colpite nel sud-ovest è bersaglio di rapimenti e dirottamenti, l'Unicef e i partner stanno usando percorsi alternativi per portare gli aiuti di emergenza alle comunità più colpite, il che aumenta i costi di trasporto e i tempi di consegna. L'Unicef esorta tutti gli attori interessati ad astenersi dal prendere di mira i bambini e le donne e chiede al governo di Haiti di agire per affrontare la violenza delle bande contro i bambini. (Mec)