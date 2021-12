Vaticano: suor Smerilli annuncia il progetto "Lavoro per tutti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vaticano avvia il progetto "Lavoro per tutti". Ad annunciarlo è suor Alessandra Smerilli, segretario ad interim del dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, durante la conferenza stampa di presentazione del messaggio di papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace 2022. "Sarà una grande operazione di ascolto di tutti coloro che nei diversi luoghi stanno cercando soluzioni creative ai problemi del lavoro", spiega parlando del progetto promosso attraverso la commissione Covid19 e in collaborazione con altri dicasteri. "Ascolto, discernimento e messa in comune, creare le condizioni perché qualcosa di nuovo accada – spiega la religiosa salensiana –. Perché si costruisca la pace attraverso condizioni di lavoro dignitose per tutti. Infine, la cura. Il lavoro non può essere più sganciato dalla cura". "Come ricorda il Papa nel messaggio – prosegue suor Smerilli – il lavoro, con questa grave crisi Covid, è sempre più il centro della questione sociale. Non c'è giustizia senza lavori giusti, senza lavoro per tutti, senza lavori decenti e rispettosi per tutti. Il lavoro è molto di più di un mezzo per guadagnarsi da vivere: il lavoro è espressione della nostra identità e dignità, della nostra vocazione sociale e relazionale, del nostro custodire e coltivare la terra, con Dio e con gli altri". Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il cardinale Peter Turkson, prefetto del Dicastero, padre Fabio Baggio, sotto-segretario della Sezione Migranti e Rifugiati, Aboubakar Soumahoro, presidente di 'Lega Braccianti' e portavoce di 'Invisibili in Movimento'. (Civ)