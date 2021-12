Milano: dal primo gennaio porte chiuse nei negozi per non sprecare energia e calore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In alternativa alle normali porte, sono ammessi dispositivi di ingresso che garantiscono comunque l'isolamento termico degli ambienti come porte a bussola o dispositivi a lame d'aria che evitano la dispersione del calore e lo spreco di energia. Nello specifico, le barriere d'aria dovranno avere una larghezza non inferiore a quella dell'apertura dell'esercizio e non essere generate tramite resistenze elettrica oltre a garantire una velocità del flusso d'aria al suolo non inferiore a 2m/s. Nel caso di dispositivi a barriera d'aria installati prima del novembre 2020, data dell'entrata in vigore del Regolamento, ci sarà tempo sino al primo giugno 2022 per l'adeguamento o l'eventuale dismissione degli impianti. La data del primo gennaio rappresenta il termine ultimo anche per l'utilizzo di gruppi elettrogeni dotati di motore a combustione interna, alimentati a gasolio o miscela, da parte degli operatori delle attività di commercio non alimentare presenti nei 94 mercati settimanali scoperti e nei 166 spazi extra mercato che vengono occupati con banchi o trespoli per almeno 4 giorni a settimana. Per questi ultimi operatori sarà obbligatorio l'allacciamento alla rete elettrica. (Com)