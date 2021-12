Germania: Krebber (Rwe), governo chiarisca su obiettivi per la transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale deve chiarire rapidamente come intende raggiungere gli ambiziosi obiettivi per la transizione energetica, la cui scadenza è nel 2030. “Il tempo è essenziale”. È quanto affermato dall'amministratore delegato del conglomerato per l'energia tedesco, Markus Krebber, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt”. Per l'Ad, “se la Germania vuole raggiungere gli obiettivi per il 2030, alla fine del prossimo anno ci vorrà chiarezza su tutte le condizioni quadro pertinenti”. In particolare, per Krebber l'esecutivo tedesco deve chiarire rapidamente come accelerare l'espansione delle energie rinnovabili e le procedure di approvazione delle reti. L'amministratore delegato di Rwe chiede velocità soprattutto con “l'espansione della generazione di energia elettrica” mediante lo sviluppo degli impianti eolici, sia a terra sia in mare, del settore fotovoltaico e delle capacità di stoccaggio. (Geb)