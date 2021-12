Germania: le cinque sfide del prossimo presidente della Bundesbank Nagel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contrasto all'inflazione, posizionamento della Bundesbank nella Banca centrale europea (Bce) e spiegare ai tedeschi la politica monetaria dell'Eurotower, garantire l'indipendenza della Bundesbank e modernizzarla. Sono queste, per il quotidiano “Handelsblatt”, le cinque sfide che dovrà affrontare Joachim Nagel, presidente designato della banca centrale della Germania che a breve avvicenderà nell'incarico il dimissionario Jens Weidmann. Come afferma “Handelsblatt”, raggiunto il 5,2 per cento, l'inflazione in Germania è “ben oltre l'obiettivo del 2 per cento stabilito dalla maggior parte delle banche centrali di tutto il mondo”, tra cui la Bce. L'indicatore è, inoltre, al di sopra della media dell'Ue, che si attesta a poco meno del 5 per cento. Al momento, “rimane la domanda se il ritorno a un periodo di bassa inflazione, bassi tassi di crescita e bassi tassi di interesse, come avveniva prima del coroanvirus, sarà solo ritardato o se sta davvero nascendo una nuova era”. In tale contesto, la Bundesbank di Nagel “deve dare il proprio contributo”. (segue) (Geb)