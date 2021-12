Francia: fonti stampa, sequestratore di Parigi è un tassista originario di Tunisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sequestratore tunisino che ha preso in ostaggio due persone ieri sera nella città francese di Parigi non ha mai lavorato nella magistratura in Tunisia, ma sarebbe un conducente dei cosiddetti "taxi individuali" nordafricani. Lo ha reso noto l'emittente radiofonica tunisina "Mosaique Fm", citando proprie fonti. Secondo la stampa maghrebina, l’autore del gesto si sarebbe presentato come un magistrato tunisino, ma si tratterebbe in realtà di un tassista classe 1965 originario di uno dei quartieri della capitale nordafricana, Tunisi. Secondo le fonti di “Mosaique Fm”, il sequestratore sarebbe un omonimo di un giudice tunisino che svolge ancora le sue funzioni.(Tut)