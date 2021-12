Province: De Pascale (Upi), affluenza elezioni ne mostra centralità, serve impegno governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partecipazione di elettori, sindaci e consiglieri comunali a questa tornata di voto per le Province "è stata da record. Abbiamo superato la media dell’80 per cento, con molti picchi oltre il 90 per cento e nessuna Provincia sotto il 65 per cento". Lo ha dichiarato il presidente dell’Unione Province d'Otalia (Upi), Michele de Pascale, riconfermato presidente della Provincia di Ravenna con il 78,8 per cento dei consensi. “Per la prima volta dal 2015 abbiamo visto file ai seggi fin dall’apertura. È il segno che queste istituzioni oggi sono considerate strategiche da sindaci e consiglieri comunali: un ente vivo, capace di dare risposte ai territori e un riferimento per i Comuni, grandi e piccoli", ha proseguito. "Siamo molto contenti poi di potere constatare finalmente una buona presenza di elette nei consigli provinciali e tre nuove presidenti donne, che coinvolgeremo da subito negli organismi dell’Unione delle Province d’Italia", ha aggiunto. "È evidente che questo voto non deve passare inosservato da governo e Parlamento: l’impegno di chi, a titolo gratuito come i consiglieri provinciali, si mette a disposizione delle proprie comunità merita una risposta immediata rispetto alla questioni critiche ancora aperte", ha sottolineato. "Occorre dare certezza e stabilità sulle funzioni e le risorse e garantire il personale necessario, per valorizzare una istituzione come la Provincia che ha compiti strategici sia per le comunità che per lo sviluppo locale. Un augurio sincero a tutte e tutti gli eletti e le elette”, ha concluso De Pascale. (Rin)