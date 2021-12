Legge Bilancio: Sibilia, approvati i 6 scatti previdenziali per i Vigili del Fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvati i 6 scatti previdenziali per i Vigili del Fuoco. Lo scrive su Twitter il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia che aggiunge: "Finalmente chi lavora ogni giorno per salvare vite riceverà una pensione più adeguata al proprio impegno quotidiano". "Ci lavoro da mesi al ministero dell'Interno e in Parlamento insieme a tanti colleghi - prosegue -. Oggi raccogliamo i frutti di questo impegno. Fino ad oggi esistevano delle sperequazioni sul trattamento pensionistico e sulla buonuscita dei Vigili del Fuoco rispetto alle forze di Polizia. Ora anche i Vigili del Fuoco beneficeranno di incrementi che permetteranno loro di guardare con fiducia al loro futuro", sottolinea Sibilia. "Si tratta ovviamente di un incremento che avverrà progressivamente, ma sono veramente soddisfatto: dopo i 165 milioni di euro già stanziati, appena approvato un emendamento alla Manovra da 43 milioni di euro per l'adeguamento stipendiale e previdenziale dei Vigili del Fuoco. Obiettivo raggiunto", conclude. (Rin)