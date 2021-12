Industria: Istat, prezzi produzione +1,2 per cento a novembre, +22,1 per cento su anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'Istat a novembre 2021 si rilevano aumenti tendenziali diffusi a quasi tutti i settori del comparto manifatturiero; i più marcati riguardano coke e prodotti petroliferi raffinati (+46,4 per cento mercato interno, +18,1 per cento area euro, +73,1 per cento area non euro), metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (+24,3 per cento mercato interno, +34,1 per cento area euro, +26,9 per cento area non euro) e prodotti chimici (+15,8 per cento mercato interno, +15,5 per cento area euro, +14,7 per cento area non euro). Le uniche flessioni interessano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici e computer, prodotti di elettronica e ottica (rispettivamente -1,4 per cento e -0,2 per cento nell’area euro). A novembre 2021 i prezzi alla produzione delle costruzioni per “Edifici residenziali e non residenziali” crescono dello 0,5 per cento su base mensile e del 5,2 per cento su base annua. I prezzi di “strade e ferrovie” aumentano dello 0,1 per cento in termini congiunturali e del 4,8 per cento in termini tendenziali. (Ren)