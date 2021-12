Decreto Pnrr: Lorenzin (Pd), impegno per competitività del Paese e lotta alle diseguaglianze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo inoltre fatto in modo di sostenere uno dei settori più colpiti dalla crisi, quello del turismo, con ben 2,4 miliardi di euro, più 10 milioni per le imprese della ristorazione. Consideriamo il turismo un settore strategico e ne dobbiamo garantire a pieno il rilancio", ha proseguito. "Ci siamo concentrati poi sugli aiuti alle imprese, sostegni fondamentali per far ripartire il sistema produttivo e quindi il lavoro. E abbiamo individuato come punti centrali per lo sviluppo la formazione dei lavoratori e la transizione digitale", ha sottolineato. "Serve semplicità e rapidità per recuperare la fiducia delle imprese nella Pubblica amministrazione e raggiungere l'obiettivo del 70 per cento dei cittadini digitalmente abili entro il 2026", ha aggiunto. "Altro settore che ha visto il nostro impegno è stato quello della sanità, perché in questa fase della lotta al Covid va rafforzato il contrasto alle altre malattie che sono state trascurate e, quindi, è fondamentale un intervento particolare per la diagnostica", ha concluso. (Rin)