Covid: Unità crisi Lazio su sms truffa, non rispondere e segnalare a polizia postale

- L'assessorato alla Sanità del Lazio mette in guardia i cittadini dagli sms truffa che in questi giorni stanno ricevendo numerosi utenti, e che "Agenzia Nova" aveva visionato, dal numero dedicato alle prenotazioni vaccino e comunicazioni della Regione Lazio. "E' in corso una attività di falsi messaggi inviati agli utenti a cui diciamo di non rispondere assolutamente. Il messaggio è del tipo: ‘potrai ricevere il buono spesa per natale, Lazio christmas’. Non bisogna assolutamente rispondere e segnalare alla Polizia postale per gli accertamenti”. Da alcuni giorni dall'account ufficiale dell'ente regionale sono partiti sms che promuovono un concorso promettendo una vincita di 1.500 euro. Al momento sono in corso indagini e approfondimenti per capire se ci siano collegamenti tra questi episodi e l'attacco hacker di agosto alla piattaforma LazioCrea. (Rer)