Francia: elezioni presidenziali, Poutou esclude partecipazione a eventuali primarie sinistra

- Philippe Poutou, candidato alle prossime elezioni presidenziali francesi per il Nuovo Partito anticapitalista (Npa), ha escluso la partecipazione a eventuali primarie della sinistra. "La sinistra è completamente discreditata perché una volta al potere ha tradito e rinnegato le sue idee", ha detto Poutou intervenendo all'emittente televisiva "BfmTv". Il candidato di estrema sinistra ha definito il suo progetto come quello di una "sinistra di lotta, radicale". Alle elezioni del 2012 Poutou ha raccolto l'1,15 per cento delle preferenze, mentre a quelle successive del 2017 è arrivato all'1,2 per cento. (Frp)