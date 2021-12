Natale: Ali-Confcommercio, rallentamento del trend di crescita delle vendite di libri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Alla luce della nuova situazione in cui regna una generale incertezza stiamo notando un rallentamento del trend di crescita delle vendite di libri che prevediamo comunque in aumento del 5 per cento rispetto al Natale 2020". Lo sottolinea il presidente di Ali Confcommercio, Paolo Ambrosini, sull’andamento delle vendite natalizie di libri. "La ricca proposta messa in campo dagli editori, coniugata alla riscoperta del piacere della lettura da parte degli italiani, hanno contribuito in questi mesi a sostenere il mercato del libro e siamo certi che lo faranno anche per le vendite natalizie. Rimangono purtroppo delle aree critiche con alcune librerie che per la loro collocazione territoriale stanno ancora soffrendo, ma nel complesso l’andamento è più che soddisfacente. Questi risultati - conclude - sono anche il frutto del lavoro svolto in questi mesi dall’associazione in un confronto costante con le istituzioni che hanno saputo cogliere la bontà delle nostre proposte a partire dal riconoscimento del libro bene essenziale, scelta questa che oggi ha fatto dell’Italia un esempio a livello Europeo”.(Com)