Colombia: Covid, confermati primi tre casi di variante Omicron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute colombiano ha identificato i primi tre casi di variante Omicron nel Paese. Il ministro Fernando Ruiz, riferisce il quotidiano “El Tiempo”, ha dichiarato che i tre casi sono da ricondurre a tre viaggiatori, di cui due provenienti dagli Stati Uniti e uno dalla Spagna. "Questa situazione è coerente con quanto annunciamo da diverse settimane in merito all'imminente arrivo della variante in Colombia, che sta già circolando in più di 80 Paesi”, ha detto il ministro, rilanciando l’appello a tutti i colombiani a vaccinarsi contro il Covid-19. “Ci sono vaccini disponibili in tutta la Colombia e la cosa importante da tenere a mente è che se ci proteggiamo, proteggiamo le nostre famiglie e l'intera comunità”, ha dichiarato.(Mec)