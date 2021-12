India: Rahul Gandhi, Modi si è scusato con agricoltori ma non ha licenziato sottosegretario Interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro indiano, Narendra Modi, si è scusato con gli agricoltori per l’incidente di Lakhimpur Kheri, distretto dell’Uttar Pradesh nel quale lo scorso 3 ottobre otto manifestanti sono morti dopo essere stati investiti da un Suv, ma non ha licenziato il sottosegretario all’Interno Ajay Kumar Mishra, il cui figlio è stato arrestato per quell’episodio. Lo ha sottolineato oggi in un incontro con la stampa il leader del Partito del Congresso e dell’opposizione in India, Rahul Gandhi. “L’opposizione ricorda ancora una volta l’incidente di Lakhimpur. Il figlio di un sottosegretario ha ucciso degli agricoltori, si è trattato di un piano prestabilito e non di un incidente isolato. Il primo ministro modi non ha fatto nulla. Si è scusato con gli agricoltori, ma non ha licenziato il ministro”, ha dichiarato Gandhi attaccando anche lo stesso Mishra per aver definito quello di Lakhimpur Kheri “un incidente”. “Non risparmieremo Ajay Mishra. Oggi o domani, lo manderemo in carcere”, ha incalzato il leader dell’opposizione. (segue) (Inn)