Roma: donna senza dimora muore nell’incendio di ex casa cantoniera in zona Ponte Galeria

- Il corpo di una donna è stato estratto senza vita, questa mattina, da una ex casa cantonier in fiamme sulla via di Muratella Mezzana in zona Ponte Galeria a Roma. I vigili del fuoco sono arrivati alle sei per domare le fiamme che si erano propagate a materiale plastico e di vario genere ammassato all’interno da senza dimora. Durante le operazioni di spegnimento è stato trovato il corpo della donna portato fuori quando ormai era già troppo tardi. Sul corpo della vittima non vi sarebbero tracce lasciate dal fuoco, quindi, con molta probabilità, potrebbe essere tata uccisa dalle esalazioni di anidrite carbonica emessa dal fuoco acceso per riscaldarsi e che poi si è propagato. Sul posto gli agenti del commissariato di polizia di Roma San Paolo che indagano per dare una identità alla vittima.(Rer)