Spagna: Covid, 5 regioni chiedono a premier Sanchez di reintrodurre mascherina all'aperto

- I presidenti di cinque regioni spagnole (Andalusia, Castiglia-La Mancia, Valencia, Galizia e Paesi Baschi) chiederanno al presidente del governo, Pedro Sanchez, di reintrodurre l'uso obbligatorio delle mascherine all'aperto di fronte al preoccupante aumento dei contagi di coronavirus registrato nelle ultime settimane in tutto il Paese. Nell'ambito della Conferenza dei presidenti prevista per domani, inoltre, alcuni leader regionali chiederanno anche la creazione di un fondo Covid per il 2022, di una legge antipandemica e l'unificazione dei criteri per richiedere il certificato Covid a livello nazionale. (Spm)