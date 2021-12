Siria: rappresentante russo, Mosca interagisce con la Turchia nel nord del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia interagisce in stretto contatto con la Turchia in merito alla situazione nel nord e nel nordovest della Siria, anche se non tutti gli impegni assunti da parte di Ankara sono stati rispettati finora. Lo ha affermato l'inviato speciale del presidente russo per la Siria, Aleksandr Lavrentijev, intervenendo questa mattina a Nur-Sultan all'apertura dei colloqui nel Formato Astana, tra Russia, Turchia e Iran. In ogni caso Lavrentijev ha aggiunto di vedere "un desiderio attivo" da parte di Ankara nel contribuire al processo di pacificazione in Siria, scorgendo i presupposti per l'attuazione degli accordi tra Mosca e Ankara. (Rum)