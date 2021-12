Romania-Ue: premier Ciuca a Bruxelles, colloqui con von der Leyen e Stoltenberg su energia e Schengen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo giorno della sua visita a Bruxelles, il primo ministro della Romania, Nicolae Ciuca, ha in programma incontri con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Lo riferisce l'esecutivo di Bucarest con un comunicato. Successivamente, Ciuca parlerà con i tre vicepresidenti esecutivi della Commissione, ovvero Frans Timmermans, Margrethe Vestager e Valdis Dombrovskis. Ieri a Bucarest Ciuca ha dichiarato che durante questi incontri manderà un messaggio sulla necessità di cercare soluzioni sui prezzi dell'energia e di conservare il ruolo del gas e dell'energia nucleare nella transizione energetica, in quanto elementi essenziali per la sicurezza energetica e la stabilità economica della Romania. Ciuca ha sottolineato anche che la Romania è in attesa del completamento dell'adesione all'area Schengen. "Questo tema è una priorità nell'agenda del governo. La Romania ha assunto il completamento del Meccanismo di cooperazione e verifica (Mcv), insistendo sul passaggio al monitoraggio esclusivo attraverso il meccanismo generale europeo, per quanto riguarda lo stato di diritto valido per tutti gli Stati membri", ha aggiunto Ciuca. (segue) (Rob)