Romania-Ue: premier Ciuca a Bruxelles, colloqui con von der Leyen e Stoltenberg su energia e Schengen (2)

- Il primo ministro presenterà inoltre ai funzionari europei il fatto che "garantire la stabilità fiscale e di bilancio" è "una priorità per la Romania". In merito all'incontro che avrà con il segretario generale della Nato, il premier ha precisato che verranno affrontati temi di attualità dell'agenda della sicurezza, con particolare attenzione agli sviluppi nel vicinato orientale e nel Mar Nero. "Discuteremo anche del futuro concetto strategico della Nato, che sarà adottato il prossimo anno al vertice dell'Alleanza a Madrid, soprattutto perché la Romania è stata tra i primi alleati a sostenere la necessità di aggiornarla. "Ribadirò la determinazione del governo a contribuire attivamente alle missioni e alle operazioni dell'Alleanza nordatlantica e agli impegni relativi alle spese alleate per la difesa", ha affermato. (Rob)