Sud: Svimez, con maggior sviluppo fotovoltaico ed eolico incidenza su Pil di Basilicata, Molise, Puglia e Sardegna (2)

- Nel complesso, sarebbero necessari investimenti per oltre 82 miliardi di euro a livello nazionale, la cui distribuzione privilegerebbe le regioni meridionali, verso le quali sarebbe necessario destinare circa 48 miliardi di investimenti, pari al 58,9 per cento del totale. Questa mole di interventi genererebbe, su scala nazionale, un incremento nel valore della produzione - al netto delle attività non market - di 148 miliardi di euro; per ogni euro di investimento se ne creerebbero 1,8 nell’intero sistema economico. Il valore aggiunto addizionale sarebbe pari a 55 miliardi di euro. L’impatto, in termini di incidenza del valore aggiunto attivato sul Pil sarebbe pari al +3,1 per cento sul 2019 a livello nazionale; anche in questo caso sarebbe maggiormente rilevante nelle regioni del Mezzogiorno (+5 per cento) rispetto al Centro-Nord (+2 per cento). L’incidenza sul Pil sarebbe particolarmente significativa in Basilicata (17,3 per cento), Molise (10,3 per cento), Puglia (8,0 per cento) e Sardegna (5,8 per cento). Gli investimenti complessivamente ipotizzati sarebbero tali da attivare, nell’intero periodo, 373 mila occupati aggiuntivi, di cui 156 mila nelle regioni meridionali e la parte restante, pari a 164 mila, in quelle del Centro-Nord. (segue) (Com)